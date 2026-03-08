Mud&Glory Academy protagonista tra Umbria e Marche: una domenica di sport, podi e grandi prestazioni

Domenica 8 marzo ricca di soddisfazioni per la Mud&Glory Academy di Spoleto, impegnata su più fronti tra Umbria e Marche. Gli atleti del team spoletino hanno preso parte alla Strasimeno, al Duathlon Città di Foligno e alla Stracivitanova, dimostrando ancora una volta la crescita e la solidità del gruppo.

Alla Strasimeno, classica del calendario podistico con partenza da Castiglione del Lago e arrivi distribuiti lungo i diversi traguardi di 10, 21, 34, 42 e 58 chilometri che costeggiano il perimetro del Lago Trasimeno, la Mud&Glory ha schierato numerosi atleti. Sulla distanza della mezza maratona ottima prova di Andrea Orsini, che chiude in 1:23:33, seguito da Matteo Belli in 1:28:17 e Simone Cruciani in 1:39:24. A rappresentare il settore femminile Chiara Stopponi, che porta a termine la gara con il tempo di 2:17:44.

Molto partecipata anche la prova sui 10 chilometri, dove spicca il risultato di Luca Fanfano che ferma il cronometro a 39:44, seguito da Gabriele Ciotti in 40:49 e Giuliano Pazzogna in 42:25. Bene anche Martina Pazzogna (44:47), Stefano Santini (49:10), Michele Brilli (49:45), Marco Spitella (55:02) ed Elisa Committeri (55:59). Sulla distanza dei 34 chilometri Ugo Santini conclude con determinazione la sua prova in 3:12:59.

Grande entusiasmo anche a Foligno per la nona edizione del Duathlon Città di Foligno, manifestazione promossa da Foligno Triathlon Winner. La gara prevedeva due giri di corsa da 2,5 chilometri nel centro storico, seguiti da una frazione in bicicletta di 20 chilometri verso Acquabianca e ritorno, prima dell’ultimo giro di corsa da 2,5 chilometri. Per la Mud&Glory si è trattato dell’esordio assoluto nelle competizioni di duathlon, debutto subito impreziosito da due podi di categoria. Tra le donne grande prestazione di Benedetta Di Salvatore che con il tempo di 1:12:40 conquista il quinto posto assoluto e il primo di categoria. In gara anche Sara Codini che chiude la sua prova in 1:20:15. In campo maschile ottimo risultato per Francesco Gemma, ottavo assoluto e secondo di categoria con il tempo di 1:00:17, mentre Emanuele Morena conclude la competizione in 1:06:48.

Contemporaneamente altri atleti della Mud&Glory Academy hanno preso parte alla Stracivitanova, la mezza maratona di Civitanova Marche. Sui 21 chilometri spicca la prestazione di Giulio Nulli, autore di un eccellente 1:17:23. Bene anche Marco Agliani (1:29:45) e Francesco Locci (1:29:52), seguiti da Chiara Longhi che chiude in 1:40:09. Completano la gara Andrea Pennacchi (1:40:49), Giulia Caldarelli (1:46:49) e Daniele Mattiangeli, anch’egli in 1:46:49. Presente anche la distanza dei 10 chilometri con Erica Peroni che conclude la sua prova in 1:10:29.

Una domenica intensa e ricca di risultati che conferma il grande momento della Mud&Glory Academy di Spoleto, sempre più presente nelle principali manifestazioni podistiche e pronta a mettersi in gioco anche in nuove discipline. Spirito di squadra, passione e determinazione continuano a essere il motore di un gruppo che cresce gara dopo gara.

Immagine di archivio