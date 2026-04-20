Mud&Glory Academy protagonista tra Rimini e Umbria: Cruciani primo di categoria alla mezza maratona

Domenica 19 aprile ricca di soddisfazioni per la Mud&Glory Academy di Spoleto, impegnata su più fronti tra Emilia-Romagna e Umbria con risultati importanti sia nella corsa su strada che nel duathlon. A prendersi la scena è stato soprattutto Giampiero Cruciani, autore di una grande prestazione alla Rimini Marathon, dove ha conquistato il primo posto di categoria SM75 nella mezza maratona da 21,097 km con il real time di 2:05:52, confermandosi atleta di assoluta affidabilità e longevità agonistica; nella stessa gara buona prova anche per Enrico Muda, che ha chiuso in 2:31:18.

Ottima partecipazione anche a “Per le Vie della Ceramica” a Deruta, gara di 12 km che ha visto al via 345 runner (266 uomini, 79 donne e 51 squadre), con la Mud&Glory Academy presente con ben 12 atleti: Matteo Belli (45:48), Andrea Orsini (45:57), Gabriele Ciotti (48:48), Lorenzo Giontella (49:08), Matteo Cifonelli (50:03), Filippo Panetti (54:05), Ugo Santini (59:28), Michele Brilli (59:46), Marco Spitella (1:00:15), Elisabetta Calicchio (1:00:47), Carlo Brunetti (1:03:24) ed Elisa Committeri (01:05:14).

A chiudere il quadro dei risultati, il podio conquistato da Sara Codini al Duathlon Sprint disputato presso l’Autodromo dell’Umbria di Magione, dove ha ottenuto il terzo posto di categoria con il tempo complessivo di 1:18:11 (run 25:14, T1 1:27, bike 37:58, T2 1:47, run finale 11:46).