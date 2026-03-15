Mud&Glory Academy protagonista al “Trocco del Lupo Trail”: podi e grande partecipazione

È stata una domenica da ricordare per la Mud&Glory Academy di Spoleto, grande protagonista alla quarta edizione del Trocco del Lupo Trail, gara podistica disputata domenica 15 marzo a San Terenziano, nel comune di Gualdo Cattaneo. Un appuntamento ormai entrato nella tradizione del trail running umbro, che anche quest’anno ha richiamato numerosi atleti sui suggestivi percorsi naturali delle colline del territorio.

La competizione, organizzata dall’associazione locale presieduta da Lorenzo Rocchi insieme a L’Unatici Ellera Corciano e Cdp Atletica Perugia, con il patrocinio di Fidal Umbria, Endas, Coni e del Comune di Gualdo Cattaneo, ha proposto come di consueto il doppio tracciato: uno short da 13 chilometri e uno long da 23 chilometri. Entrambi i percorsi sono partiti dalla piazza del borgo di San Terenziano per poi inoltrarsi nei sentieri naturali fino a raggiungere la celebre pietra del “Trocco del Lupo”, luogo simbolico da cui la gara prende il nome, prima del ritorno nel cuore del paese.

Per la squadra spoletina è stata una giornata ricca di soddisfazioni, a partire dai risultati di vertice. Nella gara lunga da 23 chilometri Giulio Nulli ha conquistato uno splendido secondo posto assoluto con il tempo di 1:45:10, mentre tra le donne è arrivato un trionfo firmato Mud&Glory con Giorgia Taini prima assoluta in 2:17:04 e Francesca Prioreschi seconda assoluta in 2:17:57. Ottima prova anche per Ludovica Raggi, prima di categoria con il tempo di 2:31:16. Sul percorso corto da 13 chilometri si è distinto Andrea Orsini, autore di una prestazione da 1:06:55 che gli è valsa il secondo posto di categoria.

A certificare la grande partecipazione del gruppo spoletino è arrivato anche il riconoscimento come prima società più numerosa al via della manifestazione, segno della crescita e della vitalità della Mud&Glory Academy.

Molto nutrita la presenza degli atleti impegnati sul tracciato da 13 chilometri, dove hanno tagliato il traguardo Matteo Belli (1:02:38), Luca Fanfano (1:06:23), Filippo Panetti (1:12:45), Andrea Pennacchi (1:13:12), Luca Pennacchi (1:14:41), Daniele Mattiangeli (1:15:42), Stefano Santini (1:21:14), Ugo Santini (1:21:17), Michele Brilli (1:22:51), Federico Minestrini (1:23:10), Marco Spitella (1:24:07), Stefano Sartini (1:24:18), Laura Rutili (1:27:24), Elisa Committeri (1:29:32), Camilla Santini (1:30:41), Daniele Ciri (1:34:16), Silvio Baldini (1:34:22), Olga Naumova (1:34:22), Stefania Sendori (1:34:29), Giulia De Iaco (1:35:28), Daniela Casagrande (1:37:22), Laura Bellingacci (1:37:25), Maria Beatrice Forte (1:41:12) e Romina Ferracchiato (1:44:21).

Buona anche la presenza nel percorso lungo da 23 chilometri, con Alessandro Viti (2:03:37), Iacopo Iachettini (2:18:00), Alessio Mandoloni (2:36:51), Enrico Maria Grilli (2:36:55), Nicola Cafaro (3:10:27), Irma Tofi (3:10:28) ed Erika Piccioni (3:10:28) a completare la prova tra i suggestivi sentieri della zona.

La domenica della Mud&Glory non si è fermata però a San Terenziano. Un rappresentante del team spoletino era infatti impegnato anche a Terni, alla settima edizione della Stracospea, gara competitiva di 10 chilometri inserita nella XXXIII Giornata Nazionale AICS “Corritalia” e nel circuito AICS dei Borghi Umbri 2026. Qui Marco Stella ha portato i colori della società al traguardo fermando il cronometro a 1:17:48.