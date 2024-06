MTB Spoleto: un’eroica Arcangeli chiude la gara di Poppi

Non è mancata la rappresentanza del MTB Spoleto nella Gran Fondo Città di Poppi, valida come quinta prova del circuito UmbriaTuscany MTB. Graziata dalla pioggia incombente, la prova andata in scena nei dintorni del bellissimo borgo sulle colline aretine, vedeva il ritorno in sella di Ursula Arcangeli dopo l’infortunio. La “mom” spoletina ha sofferto molto non tanto per il lunghissimo tratto iniziale di salita, quanto per i contraccolpi in discesa; una sorta di miracolo avere chiuso la gara e nemmeno messa malissimo (22° assoluta in un parterre numericamente assai importante). La Arcangeli ha avuto la scorta preziosa del marito Crispini che, per una volta, ha dato priorità diverse rispetto alla classifica. Alla classifica hanno pensato eccome Andrea Piermatti (11° nella M3) e, soprattutto, Chiara Crispini (podio assoluto nel percorso classic).

Il 7 luglio grande conclusione tanto dell’UmbriaTuscany quanto dell’Umbria Marathon: a Massa Martana andrà in scena la classica Martani Superbike