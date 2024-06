MTB Spoleto tra Hero e Gf delle Sorgenti

Un week end a dir poco impegnativo per i pedali del MTB Spoleto, divisi tra il circuito locale dell’Umbria Marathon e la straordinaria esperienza della HERO Südtirol Dolomites, una delle manifestazioni più importanti a livello mondiale per le ruote grasse.

Partendo dalla domenica, alla Gran Fondo delle Sorgenti di Nocera Umbra conferma il proprio ottimo stato di forma Alessandro Desantis che mette in cascina un ottimo 2° posto nella categoria élite che gli vale anche il 3° assoluto non lontano dal secondo, al termine di un finale mozzafiato in cui se l’è dovuta vedere anche con il 4° piazzato. Gara come sempre durissima, con pochissimi metri per respirare e spoletini che portano a casa anche il secondo posto assoluto (1° di categoria) nel Classic con Chiara Crispini e la prova portata a termine anche da Falchi e Di Titta.