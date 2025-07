MTB Spoleto: due allori per Ursula Arangeli, Desantis al posto d’onore

Domenica 13 luglio era la giornata chiave per i bikers di Umbria e dintorni. Con la spettacolare 17ma edizione della Martani Superbike si sono chiusi i due circuiti principali per gli appassionati e non solo: l’Umbria Marathon e l’UmbriaTuscany. Una competizione organizzata sui saliscendi nei dintorni di Massa Martana e culminata con la lunghissima ascesa che portava sulle creste dei Martani; con un’insidia in più determinata dalla pioggia del mattino che ha reso assai pericoloso ed impegnativo anche il tratto in discesa.

Premiata la perseveranza di Ursula Arcangeli, che porta a termine anche questa gara. con un fenomenale terzo assoluto ed un secondo di categoria che le permetterà, al momento che verranno stilate le classifiche ufficiali, di vestire la maglia di vincitrice tanto della Marathon e che del Tuscany.

Bravissimo anche Alessandro Desantis che, in un parterre di tutto rilievo, chiude ad un passo dalla top ten assoluta e, salvo sorprese, chiuderà al secondo posto la Umbria Marathon 2025.

Per quello che riguarda la categoria M3, conferma lo straordinario momento di Andrea Piermatti che chiude al sesto posto, nemmeno troppo lontano dal podio; lusinghiero decimo posto per Settimo Crispini.