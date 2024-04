MTB Spoleto, buon esordio nella Nusenna Downhill per Alessandro Calisti

Si è conclusa bene l’esperienza del portacolori del MTB Spoleto, Alessandro Calisti nel suo esordio nella gara Nusenna Downhill, che si è disputata sulle colline del Chianti, sui saliscendi di Gaiole. Calisti si è classificato quinto nella categoria ELMT e 72º assoluto su un percorso che presentava importanti difficoltà, con un parterre di più di 200 bikers. Un’ottima esperienza per il ragazzo spoletino, alla quinta gara in assoluto, con un crescendo di prestazioni nel corso del week end che fa ben sperare per il prosieguo della stagione, soprattutto grazie alla padronanza del mezzo ed alla acquisizione di quella tranquillità necessaria per una disciplina come la downhill.