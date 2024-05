MTB Spoleto: ancora momento magico per Desantis

Prosegue l’ottimo momento per Alessandro Desantis. Il portacolori del MTB Spoleto, impegnato nella “Terre dei Varano Offroad”, corsa nei dintorni di Camerino su un percorso particolarmente selettivo (44 e quasi 1700 metri di dislivello complessivo), è partito molto bene resistendo alla selezione creatasi sin dalle prime battute e restando agganciato alla top ten. Ma la differenza Desantis l’ha fatta poco dopo la metà gara in un ripido tratto sterrato in cui è riuscito ad agguantare un prestigioso 6° posto assoluto; posizione consolidata anche lungo i numerosi strappi che hanno ricondotto il tracciato di gara a Camerino, con la soddisfazione di essere, tutto sommato, arrivati vicini anche al 4° posto.