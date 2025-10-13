MTB Enduro Marche Series – buone prestazione per i bikers spoletini

Si è corsa domenica 12 Ottobre, la quarta tappa dell’Enduro Marche Series, circuito di gare di MTB, organizzata in località colle San Marco (AP) , con prove speciali di oltre 7 km di discesa e trasferimenti veramente impegnativi

Tanti bikers, un’organizzazione all’altezza, sponsor importanti e la città di Ascoli Piceno che ha accolto i paddock in piazza Arringo, una delle più caratteristiche del centro della città trasformata per l’occasione in un “salotto sportivo”; una vera giornata di festa.

Hanno partecipato all’evento agonistico i giovani bikers del MTB Spoleto e del 2010GravityTeam seguiti dal maestro Maurizio Mariani e da Pierluigi Ascani.

Buone le prestazioni di Cristiano Martini (2010GravityTeam) e di Lorenzo Menghini (MTB Spoleto) che chiudono la gara a metà classifica, più attardati Nicola Mattioli (MTB Spoleto) alla sua prima esperienza agonistica e Lorenzo Quartelli (MTB Spoleto), ma soprattutto è stata una importante occasione per i giovani atleti per maturare una buona esperienza in campi di gara non familiari.

Il 2010Gravitytem era presente anche con il team “senior”: Alessandro Pagliacci conquista la seconda posizione in categoria M1, Gianmarco Talotti ha purtroppo visto compromessa la sua gara per una caduta occorsa nella prova speciale PS2