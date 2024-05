MTB Enduro Circuit Umbria 2024 – il gran finale

Domenica 26 maggio la città di Perugia ha ospitato la Urban Down Town valevole quale la terza e ultima tappa dell’Enduro Circuit Umbria 2024 per mountain bike e e-bike.

Il Circuito è nato da un progetto ideato e sviluppato dalle associazioni sportive BKE Cycling Team (Deruta), Team Powerbikes (Perugia), 2010Gravityteam (Spoleto) e in questa seconda edizione ha confermato il successo già riscosso per l’edizione di esordio.

Tra tappe: Deruta, Spoleto, Perugia, oltre 600 atleti ai cancelletti di partenza, 50 km pedalati per 3.000 metri di dislivello tra trasferimenti e 11 prove speciali di cui una Power Stage e una Urban Down Town, due prove valevoli per i Campionati Regionali mtb e e-mtb (18 i titoli assegnati), una prova valevole per la Top Class; 7 postazioni mobili della CRI e 21 medici / dottori hanno assicurato i presidi di pronto soccorso, 160 marshall e addetti della Protezione Civile, 14 postazioni di rilevamento cronometrico con risultati pubblicati live su internet e non da ultimo un grande impegno da parte del personale delle Polizie Municipali ma, oltre a questi importanti numeri , è stata una grande festa di sport che ha richiamato tantissime persone tra staff tecnici, espositori, accompagnatori, appassionati e curiosi che hanno fatto da cornice variopinta e festosa lungo per incitare i concorrenti nei tratti più spettacolari dei percorsi.

Grande cura dell’accoglienza con area paddock, sosta camper, 700 pasti offerti, birra a non finire, musica dal vivo, interviste e riprese video, sold-out per le strutture ricettive in prossimità dei campi gara.

È stato un importante risultato che arricchisce l’esperienza maturata e gli sforzi sono stati ripagati dalla partecipazione di circa 20 ragazze e 100 bikers under 16 a dimostrazione di un crescente interesse delle giovani leve per questo sport e un cambio di passo nell’orientamento delle famiglie verso questa pratica sportiva.

La nostra regione ben si presta allo sviluppo di tale importante evento agonistico, la varietà morfologica dei territori ha permesso di offrire un’ampia combinazione di situazioni che hanno impegnato a fondo le capacità di tutti i concorrenti, la Urban Down Town è un must che offre sensazioni uniche nel percorrere vicoli e scalette in un contesto assolutamente inusuale.

il 2010Gravityteam chiude questa edizione dell’enduro Circuit Umbria con grande soddisfazione: il team rappresentato da Alessandro Pagliacci, Alessio Mancinelli, Augusto Bonacci, Daniele Fumini, Emanuele Procacci, Emiliano Crasti, Federica Mancinelli, Francesco Peroni, Francesco Petrucci, Gianmarco Talotti, Marco Nizzi, Severino Mancinelli, Stefano Pagliacci ha ottenuto 3 titoli regionali (2 dalla nostra ‘Wonder Woman’ Federica Mancinelli ,1 da Stefano Pagliacci), 1 piazzamento assoluto (Francesco Petrucci), 13 podi, 16 piazzamenti top ten.

Nel ringraziare le Amministrazioni Comunali, gli Enti e le Associazioni, gli sponsor e tutti i supporter che hanno permesso la realizzazione di tutto ciò, ci diamo appuntamento per l’edizione Enduro Circuit Umbria 2025.

Pierluigi Ascani