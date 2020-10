MTB Downhill, Emanuele Grimani si conferma Campione italiano nella categoria M1

Grande conferma per l’atleta dell’ Asd 2010 GravityTeam

Si è svolto domenica 25 ottobre il Campionato Italiano di MTB specialità Downhill. L’assegnazione delle maglie tricolori ha visto protagonista l’impianto predisposto presso Viola Saint Gree (CN) nel pieno rispetto di tutte le misure imposte per il contenimento del rischio di contagio da Coronavirus.

Il tracciato della pista che si snoda tra i boschi di castagni e betulle, si è presentato particolarmente insidioso a causa delle abbondanti piogge cadute nei giorni precedenti; fortunatamente un tiepido sole ha accompagnato la giornata del sabato dedicata alle prove di qualificazione, aprendo la famosa “Black Line” (3km di curve in contropendenza, rock garden e spettacolari salti) ai serratissimi confronti tra i migliori biker a livello nazionale; i tempi ravvicinati preannunciavano un’altrettanto combattuta gara per conquistare la maglia nazionale.

E’ di Emanuele “Stronky” Grimani, portacolori del Asd 2010 GravityTeam e attuale detentore della maglia tricolore, il miglior tempo tra i master con un ottimo 4’42”065 valido per aggiudicarsi la manche di qualificazione categoria M1.

Domenica 25, giorno di gara, il miglioramento meteo e del terreno hanno imposto attente scelte tecniche per regolare il set-up della bicicletta, e già dalla prima sessione di prove libere si è subito avuto conferma di quanta adrenalina sarebbe stata profusa lungo la “Black Line”.

Con una guida esemplare non priva di rischi, migliorando il proprio tempo di circa 10 secondi, il pilota del 2010 GravityTeam, Grimani “Stronky” Emanuele rimane saldamente in testa per tutta la manche e si conferma Campione Italiano per il secondo anno consecutivo.

Una brillante conclusione di una stagione particolarmente complicata per la pratica delle attività sportive, che si aggiunge agli altri importanti risultati ottenuti dagli atleti della ASD 2010 GravityTeam di cui quest’anno ricorre il decimo anniversario di attività. Allo “Stronky” vanno le più felici congratulazioni da parte di tutto il team “ventidieci”.