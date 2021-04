Buona prestazione dei bikers spoletini a Città della Pieve

Si è svolta nei dintorni di Città della Pieve la VII edizione della Gran Fondo Bassa Valdichiana, valevaole come seconda prova della Jeko Umbra Marathon MTB. Due i percorsi: il “lungo” di 47 km ed il “corto” di 26 km.

Con ancora l’emergenza Covid da fronteggiare, la manifestazione ha confermato gli ottimi standard di sicurezza, già messi in mostra ad Orvieto il mese scorso ed ha visto ancora un’interessante lista di partecipanti. La vittoria, non a caso, è stata appannaggio dell’ex professionista della strada, Francesco Casagrande, solo 4 anni fa, convocato per i campionati mondiali di marathon.

Buona la partecipazione del MTB Club Spoleto, che ha messo in carniere l’11° posto di Alessandro De Santis nella categoria Elite. Da sottolineare la solita prestazione di Leonardo Lancia (5° nella M7) ed il 12° posto di Paolo Cedroni nella M4. Chiude sesta la portacolori in rosa del Club, Ursula Arcangeli, solo da poche settimane alle prese con le competizioni. Nei 40 anche Marco Buompadre (32° nella M4) ed Angelo Castrica (38°nella M3).