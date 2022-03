MTB Club Spoleto premiato dalla Federciclismo umbra

Tanti i progetto in cantiere, il presidente Di Battista : “Il merito è tutto dei nostri 200 soci che si sono rimboccati le maniche ed hanno dato sfogo a tutta la loro fantasia”

Sabato scorso, a Pretola, a cura Comitato Umbro della Federciclismo, si sono tenute le premiazioni annuali per società ed atleti riferite all’anno 2021.

Grandi soddisfazioni per l’MTB Club Spoleto, che ha portato a casa diversi riconoscimenti, tanto individuali che di squadra.

Doppia soddisfazione per Ursula Arcangeli, campionessa regionale XC e Marathon.

Targa consegnata anche ad Alessandro Desantis, laureatosi campione nella memorabile prova unica, in calendario durante La SpoletoNorcia in MTB dello scorso settembre e per la cui organizzazione è stata premiata anche la compagine organizzatrice per le mani del presidente Luca Ministrini.

Assai gradito è stato il premio ritirato dal presidente del MTB Club Spoleto, Emiliano Di Battista, una targa tramite la quale la Federazione ha inteso sottolineare il valore dell’attività svolta negli anni 2020-2021.

“Siamo orgogliosi di quanto fatto in questo periodo in cui abbiamo dovuto superare, prima, e convivere, poi, con le problematiche legate alla pandemia – dice il presidente –. Il merito è tutto dei nostri 200 soci che si sono rimboccati le maniche ed hanno dato sfogo a tutta la loro fantasia; noi non possiamo che ringraziare i gruppi che si sono formati all’insegna dei nostri colori, in particolar modo le donne e gli “elettrici”; senza dimenticare quelli che hanno partecipato alle gare, in un contesto obiettivamente difficile con tutti i protocolli da seguire. Anche sospinti da questo rinnovato entusiasmo, abbiamo ripreso in mano il progetto della scuola MTB, che avevamo riposto malvolentieri in un cassetto”.