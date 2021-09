MTB Club Spoleto: Desantis quarto alla Marathon Etruscan Extreme

Durissima gara di 75 chilometri con 3500 metri di dislivello

All’insegna dello slogan “Bettona non perdona”, domenica è andata in scena la quarta edizione della Marathon Etruscan Extreme, una durissima gara di 75 chilometri con 3500 metri di dislivello, con tracciato che si sviluppava lungo i rilievi di Perugia Vecchia e le colline sopra Bevagna prima di rientrare a Bettona, con la particolarità non da poco di dipanarsi, per il 95%, lungo sentieri di bosco, tanto in salita quanto in discesa.

Quarto posto assoluto per il portacolori del MTB Club Spoleto, Alessandro Desantis, autore di una prova molto accorta, con lo scopo di distribuire al meglio le energie in un circuito così impegnativo, tanto dal punto di vista fisico che tecnico. Primi 15 chilometri sotto ritmo, quindi, per poi fare la differenza in uno dei tratti in salita più tosti. Ottima scelta per Desantis che, dopo aver consolidato il quinto posto in un lungo tratto in solitaria, è riuscito a prendersi anche la quarta piazza, prima di un finale tutto sommato tranquillo in cui è stato necessario, sopra ogni cosa, mantenere alta la concentrazione.

Immagine di archivio