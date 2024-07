MTB, a Massa Martana si conferma Chiara Crispini

Con la Martani Superbike di domenica si sono chiusi due dei circuiti MTB più importanti del centro Italia: l’Umbria Marathon e l’Umbria Tuscany. In attesa dell’ufficializzazione delle graduatorie, sembra scontata la vittoria assoluta, in entrambe le competizioni, per Chiara Crispini, mattatrice dei percorsi classic.

Da Massa Martana, su un percorso, come sempre, ben disegnato e ricco di creste impegnative, dall’impeccabile organizzazione della Martani Tuderbike Mtb Team, oltre alla Crispini, hanno ben figurato per l’MTB Spoleto, Alessandro Desantis, poco fuori dai dieci nella categoria élite in un campo di partecipazione di altissimo livello e Iacopo Iachettini (17° sempre nella élite). Ottimo crono per Settimio Crispini (che ha limato ben 15 minuti rispetto alla scorsa edizione e che ha concluso 11° nella M3). Ottimo Federiconi (9° nella M7). Buone notizie anche per Ursula Arcangeli, che ha chiuso la prova senza nessun risentimento fisico post-infortunio ed ha acciuffato un bel 5° assoluto (su ben 20 partecipanti).

Da segnalare che hanno chiuso la loro prova nel classic anche Di Titta, Falchi e Sanzari.