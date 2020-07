Mozart genio e sregolatezza. Spazio Collicola, domenica 12 luglio, ore 18.45

L’assessore alla cultura Ada Urbani:”è il nostro omaggio al genio di Mozart in occasione dei 250 anni del suo soggiorno a Spoleto”

Si arricchisce di un nuovo appuntamento il programma degli eventi di Spazio Collicola. Dopo il successo degli ultimi due eventi di domenica 5 e lunedì 6 luglio (il concerto “Omaggio all’Umbria” e la presentazione del libro “Assedio all’occidente” del direttore de La Repubblica Maurizio Molinari), domenica 12 luglio sarà la volta di ‘MozartiAMO. Mozart genio e sregolatezza’.

Lo spettacolo-concerto vedrà il ritorno a Spoleto dell’artista Stefano de Majo, autore e interprete dell’omaggio al grande compositore e musicista austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, dopo l’evento dello scorso settembre a Monteluco “Francesco nel Bosco Sacro” dedicato a San Francesco di Assisi. De Majo sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Emanuele Stracchi.

“Abbiamo voluto inserire nella programmazione degli eventi questo appuntamento – ha spiegato l’assessore alla cultura Ada Urbani – per il valore simbolico della data. Da alcuni studi risulta infatti che Mozart, insieme alla famiglia, abbia trascorso due giorni a Spoleto nel 1770, arrivando in città proprio il 12 luglio di 250 anni fa, in occasione del suo primo viaggio in Italia che da Civita Castellana doveva portarlo a Bologna. Abbiamo quindi voluto programmare lo spettacolo proprio in occasione di questo anniversario per rendere omaggio al genio indiscusso di Mozart”.

L’appuntamento è in programma domenica 12 luglio alle ore 18.45 (ingresso libero fino ad esaurimento posti).