Movimento 5 Stelle Spoleto: “Soddisfatti dell’importante passo avanti riguardo le aree gioco per bambini”

Con l’approvazione odierna del bilancio previsionale diamo continuità ai progetti di rilancio per la nostra città.



Come Movimento 5 Stelle di Spoleto esprimiamo particolare soddisfazione per l’investimento di €240.000 da parte dell’amministrazione comunale per le aree verdi e di gioco sparse in città, sia del centro che delle tante frazioni.



Dopo il lavoro di rilevamento dei giochi non idonei o non sicuri, siamo felici di vedere che l’amministrazione comunale ha deciso di investire maggiormente negli obiettivi che mettono al centro il benessere dei bambini. Le aree gioco sono fondamentali per lo sviluppo psicofisico dei più piccoli, e questo investimento dimostra la sensibilità dell’amministrazione verso le esigenze delle famiglie.



Il Comune di Spoleto avvierà nei prossimi giorni l’intero iter di progettazione che vedrà poi l’affidamento dei lavori e quindi la realizzazione delle migliorie di cui c’è bisogno.



Un importante passo avanti che va nella giusta direzione e che vedrà il Comune impegnarsi nei prossimi mesi affinché le aree verdi abbiano di nuovo la doverosa dignità.

Come Movimento 5 Stelle continueremo a lavorare per garantire che Spoleto sia una città a misura di bambino, dove i più piccoli possano crescere in un ambiente sicuro e stimolante.

Movimento 5 Stelle Spoleto