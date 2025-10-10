Movimento 5 Stelle Spoleto: grande soddisfazione per l’approvazione della legge sulle Aree Idonee in Consiglio Regionale

  Ottobre 10, 2025
  • Dalle sedi
    Il Movimento 5 Stelle Spoleto esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa dell’Umbria della Legge “EnergiaUmbra – Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”, un provvedimento storico che finalmente offre un quadro definito e concreto per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

    Questa legge segna un definitivo cambio di paradigma: per tali installazioni si punta infatti su superfici già antropizzate o compromesse — come coperture di edifici, aree industriali dismesse, discariche o tratti autostradali e ferroviari — mentre vengono protetti i crinali, le aree olivate, i siti UNESCO, la fascia pedemontana Assisi–Spoleto e le praterie sopra i 900 metri, impedendo interventi invasivi in zone di grande valore ambientale e paesaggistico.

    Per territori come Spoleto e la Valnerina, dove negli ultimi mesi erano stati presentati progetti eolici di grande impatto, questa legge rappresenta una tutela concreta e rispettosa di territori e comunità locali, che hanno espresso con forza nei varie occasioni la necessità di conciliare transizione energetica e salvaguardia del paesaggio.

    Il Movimento 5 Stelle Spoleto ringrazia la Giunta di Stefania Proietti, l’assessore regionale all’Ambiente Thomas De Luca e la Seconda Commissione dell’Assemblea legislativa umbra per l’ottimo lavoro svolto, nel solco di quelli che sono da sempre due principi fondamentali del Movimento 5 Stelle: la tutela dell’ambiente e del paesaggio, che devono poter convivere per la migliore transizione energetica ed ecologica possibile.
     

     

    Movimento 5 Stelle Spoleto

