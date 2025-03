Movimento 5 Stelle: Anche da Spoleto scendiamo in piazza a Roma il 5 aprile!

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Movimento 5 Stelle invita tutti i cittadini a unirsi a noi in una grande manifestazione che si terrà a Roma il 5 aprile. È tempo di far sentire la nostra voce contro il piano di riarmo europeo, per chiedere investimenti nella sanità e nel sociale, per alleggerire le ingenti spese delle bollette degli italiani.Questi i motivi per scendere in piazza, insieme! Ed anche da Spoleto sarà possibile raggiungere la capitale in autobus.Per prenotazioni contattare il numero 3406468980 Unisciti a noi per far sentire la tua voce! Insieme possiamo fare la differenza.