Movimento 5 Stelle: 649.000€ per il fotovoltaico alla Posterna dalla regione Umbria, un successo per la mobilità sostenibile

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Movimento 5 Stelle Spoleto accoglie con entusiasmo la notizia dell’erogazione di 649.187,29 € da parte della Regione Umbria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico al servizio del percorso di mobilità alternativa della Posterna, tramite bando pubblico per il finanziamento di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo realizzati su edifici pubblici a uso pubblico.

Questo finanziamento rappresenta un traguardo importante per la nostra città e un segnale tangibile dell’impegno del Movimento 5 Stelle nel promuovere la mobilità sostenibile e la transizione energetica attraverso la sua presenza nell’amministrazione comunale e regionale, con gli assessori Agnese Protasi in città e Thomas De Luca in Regione.

Grazie a questo intervento, il percorso della Posterna sarà alimentato da energia pulita, riducendo l’impatto ambientale e offrendo ai cittadini un’alternativa di spostamento comoda, ecologica e all’avanguardia.

Prosegue quindi l’impegno per una città sempre più verde e sostenibile.

Movimento 5 Stelle Spoleto