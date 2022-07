Motorino rubato a Foligno ritrovato a Spoleto dai Carabinieri

Giovane denunciato a piede libero per l’ipotesi del reato di ricettazione

I Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Spoleto – si legge in una notw del Comando Provinciale – hanno denunciato a piede libero per l’ipotesi del reato di ricettazione un ragazzo residente a Spoleto, già noto ai Carabinieri.

I militari a conclusione di un’attività investigativa hanno acclarato che l’indagato aveva la disponibilità di un motoveicolo, risultato provento di furto denunciato presso i Carabinieri di Foligno, che abbandonava sulla pubblica via a seguito di sinistro con “fuoriuscita autonoma” dalla sede stradale.

Per il giovane è pertanto scattata la denuncia per ricettazione, mentre il veicolo è stato restituito all’avente diritto.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.