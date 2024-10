Il Motocross italiano ha incoronato una nuova regina. La quarantanovenne spoletina Simonetta Roscini, del Giacomelli Racing Team, dopo aver già messo in bacheca, nelle scorse settimane, la vittoria del Trofeo Umbria, domenica 13 ottobre, ha partecipato alla prova unica del Campionato Italiano Femminile Promo. Sulla pista di Fermo, nelle Marche, Simo#76, ha chiuso la prova tricolore al primo posto assoluto.

“La gara è stata dura per tanti motivi – spiega Simonetta Roscini a DMN – una pista già di per sé impegnativa, in più tanti piloti iscritti che hanno solcato bene bene un tracciato difficile. Il sabato abbiamo dovuto affrontare due turni di prove libere uno di qualifica e affrontare anche gara1. È qui che è venuta fuori l’importanza di una preparazione atletica eccezionale, preparazione che cura mio figlio Michele Giacomelli, per me e per tutti i piloti del team. A Michele e a mio marito Filippo, – conclude Roscini – che cura le preparazioni delle moto, le gare e gli allenamenti, dedico il successo al campionato regionale e il primo posto al Trofeo Italia prova unica”.