Motociclismo, il quindicenne Sebastiano Favaroni debutta a Magione sognando “Pecco” Bagnaia

(Re.Ber. ) – A sei anni aveva già il suo idolo: Valentino Rossi. Quando in tv trasmettevano le corse delle Moto Gp, Sebastiano Favaroni, oggi quindicenne, rimaneva incollato davanti allo schermo e non perdeva un sorpasso del “Dottore” di Tavullia. “Le partite di calcio – racconta papà Roberto -, non lo hanno mai appassionato più di tanto. E mi chiedevo il perché”. Il motivo lo ha scoperto quattro anni più tardi, quando Sebastiano gli ha chiesto di regalargli una mini-moto. Da allora, tanti week end passati sulle piste del Centro Italia a saggiare le qualità di questo ragazzino che ha un sogno nel cassetto: diventare un pilota professionista. Un sogno che non distoglie il ragazzo di Bastardo di Giano dell’Umbria dai suoi doveri di studente diligente ed appassionato, visto che Sebastiano frequenta con ottimi risultati il secondo anno all’Itis “Campani” di Spoleto. E, nei ritagli di tempo libero, quando non si allena correndo per circa 6 chilometri, aiuta il papà nella cantina di famiglia sopra il colle Cecapecore di Montefalco, dove si imbottiglia il notissimo bland omonimo.

Quest’anno, Sebastiano Favaroni lancia la sua scommessa su se stesso partecipando per la prima volta, unico umbro in competizione, al trofeo “OHVALE ITALIA”nella categoria GP Junior 250 cc. Sotto l’egida della Federmoto e in collaborazione con EMG eventi, si svilupperà il nuovo progetto monomarca Ohvale: un campionato promozionale rivolto a tutti i possessori Ohvale, giovani o adulti, che vogliono vivere il weekend di gara all’insegna del divertimento oltre che della professionalità che contraddistingue da sempre il team. Per Per i vincitori di campionato sarà prevista l’iscrizione gratuita al campionato CIV Junior 2026 e, novità assoluta, ai migliori piloti durante il campionato verrà omaggiata l’iscrizione wild card all’interno di quello 2025, a testimonianza del fatto che OHVALE CUP vuole essere un campionato propedeutico al CIV Junior FMI per i giovani piloti. Domani (ore 10,55 gara 1 e ore 16,35 gara 2) per Sebastiano Favaroni sarà il giorno del debutto sul circuito di Magione. “Un po’ di emozione ci sarà – dice il talentino bastardese -. Ma, dopo i primi giri, anche quella sparisce”. Intanto, Sebastiano studia il suo nuovo idolo Pecco Bagnaia, cui somiglia fisicamente con i suoi 57 chili distribuiti in 178 centimetri. E, visto che siamo a maggio, “se son rose, fioriranno”.