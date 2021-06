Appuntamento a Campello per il il 2° Motoraduno “Sorgenti del Clitunno”

Il programma

Si terrà il prossimo 11 luglio, organizzato MotoClub Campello in Moto, il 2° Motoraduno “Sorgenti del Clitunno”. Sarà un modo di ritrovarsi, a distanza di un anno, per gli appassionati motociclisti; un’occasione per tornare a respirare aria di normalità dopo mesi in cui i mezzi sono stati costretti in garage, e non solo per il freddo.

Il raduno è previsto dalle ore 8 nella piazza centrale di Campello, dove ci sarà una colazione offerta dalla Proloco cittadina. Fino alle 11 ci sarà modo di perfezionare l’iscrizione per il giro turistico di una quarantina di chilometri che partirà alle 11.15 e toccherà i comuni di Trevi, Montefalco e Castel Ritaldi, prima di rientrare in comune di Campello, presso il Bar Green Garden, che offrirà l’aperitivo ai partecipanti. In quella sede saranno effettuare le varie premiazioni, tra le quali una riguarderà la più bella moto d’epoca e una delle donne motocicliste.

Al termine, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di pranzare presso il ristorante Il Caminetto.