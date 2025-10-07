Mostra interattiva dell’Università degli Studi di Perugia a Palazzo Collicola

Sabato 11 ottobre 2025 alle ore 15.00 avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della mostra interattiva “MATERIALITY – Nano- e bio-materiali per lo sviluppo sostenibile in Umbria”, allestita presso i locali di Palazzo Collicola in via Loreto Vittori, a Spoleto.

La mostra, curata dall’Università degli Studi di Perugia, si inserisce nel progetto “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia” finanziato con la Missione “Dalla Ricerca all’Impresa” del PNRR (Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5).

L’obiettivo dell’esposizione è di presentare i contenuti scientifici dell’Ecosistema di Innovazione VITALITY, con sezioni dedicate ai materiali e dispositivi nanostrutturati e a quelli a base biologica e biocompatibili, oggetto, nell’ambito del progetto VITALITY, dell’attività di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia.

Durante il periodo di esposizione della mostra, le scuole di ogni ordine e grado avranno la possibilità di prenotare gratuitamente visite guidate e laboratori didattici, differenziati per classi di età. Per usufruire della visita guidata e dei laboratori, i docenti interessati sono invitati a prenotare inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: vitalitymostra@gmail.com.

L’apertura riservata alle scuole sarà dal lunedì al venerdì mattina, con orario 10.30-13.00 (martedì chiuso).

L’apertura al pubblico sarà, invece, il sabato con orario 14.30 – 18.00

Nel periodo di permanenza a Palazzo Collicola, la mostra sarà arricchita dal seguente calendario di eventi:



Sabato 11 ottobre alle ore 16.00: “Storia di scienziati e scienziate”

“Storie di Scienziati e Scienziate” – Un viaggio tra scienza e storia alla scoperta delle vicende di vari personaggi che, nella prima metà del ‘900, hanno contribuito alla comprensione della struttura della materia alla scala nanometrica e alla nascita della fisica quantistica.

Sabato 18 ottobre alle ore 16.00: “ACCIDENTALE! Storie di scoperte, caso e scienziati”

A cura di Massimiliano Trevisan – Storie di scoperte scientifiche in cui un evento fortuito è stato determinante. Una narrazione interattiva per scoprire come il caso sia, in fondo, meno importante dello sguardo di chi se lo trova davanti.

Sabato 25 ottobre alle ore 16.00: “Magica Quantistica: spettacolo di illusionismo e scienza”

A cura del dott. Raffaele Silvani – Un viaggio emozionante nel misterioso mondo atomico, dove la fisica quantistica incontra l’arte dell’illusionismo per regalare un’esperienza indimenticabile. Con uno stile coinvolgente, Raffaele Silvani ci guiderà tra spettacolari effetti magico-scientifici e spiegazioni accessibili, rivelando i segreti di fenomeni straordinari come salti quantici, spettroscopia, effetto tunnel e tanto altro ancora.

Per ogni altra informazione vistare il sito: https://vitality.unipg.it/