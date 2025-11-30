Mostra dei Presepi 2025 a Bazzano Inferiore: il borgo si accende di arte, luce e tradizione

Dal 7 dicembre 2025 al 14 gennaio 2026, Bazzano Inferiore torna a trasformarsi in un piccolo gioiello natalizio con la nuova edizione della Mostra dei Presepi, un evento che, dopo il grande successo dello scorso anno, è ormai atteso da residenti e visitatori di tutto il territorio spoletino.

L’appuntamento prenderà ufficialmente il via domenica 7 dicembre alle ore 15, con un’inaugurazione aperta a tutti e la presenza dei rappresentanti comunali, che daranno simbolicamente inizio al percorso espositivo diffuso lungo le vie del borgo.

Anche quest’anno Bazzano Inferiore diventa un museo a cielo aperto: vicoli, archi, cortili e scorci suggestivi ospiteranno decine di presepi realizzati da abitanti, artigiani, famiglie, associazioni e appassionati. Ogni opera racconta una storia diversa, frutto di tecniche, materiali e ispirazioni che spaziano dalla tradizione più pura alle interpretazioni contemporanee.

Legno, cartapesta, terracotta, materiali naturali, soluzioni artistiche innovative e persino elementi di recupero convivono in un percorso che rende omaggio alla Natività, alla creatività e al profondo senso di comunità che caratterizza il borgo.

La Mostra dei Presepi non è solo un evento espositivo: è un invito a vivere il Natale camminando, a scoprire angoli nascosti, a respirare un’atmosfera autentica fatta di luci soffuse, silenzi d’inverno e dettagli artigianali capaci di emozionare grandi e piccoli.

Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2025, sabato 13 dicembre alle ore 15, nella piazza antistante la chiesa, arriveranno Babbo Natale e la sua slitta, per un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie. A rendere l’atmosfera ancora più festosa contribuiranno anche gli stand gastronomici, con specialità locali e dolci tipici perfetti per riscaldare l’inverno e vivere un momento di convivialità nel cuore del borgo.

Anche quest’anno, la Pro Loco di Bazzano parteciperà con entusiasmo alla gara “Spoleto, la città nel presepe”, dopo la vittoria dello scorso anno, confermando l’impegno e la passione dell’associazione nel valorizzare le tradizioni locali. Il presidente della Pro Loco, Andrea Alimenti, ha espresso grande soddisfazione per tutte le iniziative svolte e in corso in questo periodo, sottolineando l’importanza di promuovere cultura, comunità e identità del territorio attraverso eventi come la Mostra dei Presepi.

L’edizione 2025 si preannuncia ancora più ricca e partecipata, consolidando la Mostra dei Presepi come un appuntamento identitario per la comunità locale e una meta imperdibile per chi desidera immergersi nello spirito autentico del Natale in Umbria.