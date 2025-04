Morte Papa Francesco, Mons. Boccardo: “Siamo orfani. Il Papa è il padre di tutti”

Appena appresa la notizia della morte di Papa Francesco, L’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo, ha affidato in un video messaggio, pubblicato nella pagina Facebook ufficiale della Diocesi, le sue prime dichiarazioni sul ritorno alla Casa del Padre del Pontefice.

“Avevamo seguito – ha detto Boccardo – con trepidazione il suo soggiorno al “Gemelli”, il suo ritorno a “Casa Santa Marta” e ieri lo abbiamo visto in un ultimo slancio di generosità e di dedizione attraversare Piazza San Pietro dopo la Benedizione Urbi et Orbi. Non possiamo dire che questa notizia ci sorprende, abbiamo visto la sua fragilità e la debolezza delle sue condizioni fisiche. Tuttavia sentiamo un sentimento. Siamo orfani. Il Papa è il padre di tutti. La sua partenza ci ferisce e ci lascia soli. Abbiamo appena celebrato la Pasqua di Resurrezione del Signore e allora ci piace pensare che Papa Francesco è accolto nella Casa del Padre dall’abbraccio della Misericordia di Dio. Al Papa va la nostra gratitudine per il servizio di Pastore della Chiesa universale, per la sua dedizione alla causa del Vangelo e dell’uomo. Da lui impariamo ad essere discepoli fedeli del Signore Gesù e lo accompagnamo con la nostra preghiera e la nostra riconoscenza all’incontro con il Signore risorto perché possa anche lui partecipare a quella vita che non muore che Gesù ci ha donato risorgendo dalla morte e vincendo il male, lasciando il suo sepolcro vuoto dal quale ci viene la luce della vita che non muore”.

L’Arcivescovo presiederà una Messa solenne in suffragio di Papa Francesco, domani martedi 22 aprile, alle ore 18.30, nela Duomo di Spoleto