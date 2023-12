Morgnano-Spoleto-Morgnano, 114 runners colorano la città

Trionfo per Diomande e Mercuri. Galleria fotogragfica

(DMN) Spoleto – come da tradizione, questa mattina, si è corsa la 45esima edizione della Morgnano, classicissima del podismo umbro nel mese di dicembre, organizzata dalla 2S Atlatica Spoleto. 114 atleti al via (91 uomini e 23 donne) per un totale un totale di 30 società, che si sono dati battaglia sul tracciato disegnato dalla centralissima Piazza del Mercato fino alla frazione di Morgnano, per un totale di 13 Km.

Tra gli uomini la vittoria è andata a Jean Marc Louaty Diomande della ILoverun Athletic Terni con il tempo di 00:50:07, tra le donne invece bella vittoria di Cristina Mercuri della Atletica Winner Foligno con 00:57:24.

Classifica generale a questo link:

https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20233178