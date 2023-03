Morgnano 22 marzo 1955. La città ricorda la tragedia delle miniere in cui rimasero uccisi 23 minatori

Le iniziative in programma

Mercoledì 22 marzo, nella “Giornata della Memoria e dell’Identità Cittadina”,

Spoleto ricorda la tremenda esplosione avvenuta il 22 marzo 1955 nelle miniere di Morgnano che costò la vita a 23 minatori.

L’associazione Amici delle miniere con la collaborazione del Comune di Spoleto, commemora il tragico evento con una serie di iniziative che iniziano alle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di Morgnano con la Santa Messa e alle ore 11.15 con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Minatori.

Alle ore 16.30 al Museo delle Miniere, Pozzo Orlando, si terrà il concerto della Spoleto Archi Ensemble con Monica Pontini, Michele Spellucci e Francesco Enrico, con letture e testimonianze a cura della Associazione Amici delle Miniere e a seguire verrà offerto un aperitivo. Il museo sarà aperto con ingresso gratuito dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

A Palazzo Mauri, sede della Biblioteca Comunale “G. Carducci”, da mercoledì 22 marzo a sabato 8 aprile 2023 sarà possibile visitare una mostra fotografica e documentale sulle miniere con il seguente orario lunedì 15.00 – 19.00, martedì e giovedì 9.00 – 19.00, mercoledì, venerdì e sabato 9.00 – 13.00.

Il 22 marzo è stata istituita dal Comune di Spoleto la “Giornata della Memoria e dell’Identità Cittadina”, perché non si cancelli il ricordo di uno degli avvenimenti più importanti e dolorosi della storia locale. Alle 5.40 del mattino del 22 marzo 1955, a pochi minuti dalla fine del turno di notte, una sacca di grisou rompe uno spesso diaframma di roccia e carbone e sfoga violentemente in una galleria in cui stavano lavorando i minatori. Il gas si diffonde immediatamente nelle gallerie vicine e, mescolatosi all’aria, si trasforma in una micidiale miscela esplosiva che uccide ventitré lavoratori.