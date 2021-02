Spoleto, assegnati 120.000 euro di buoni spesa a circa 340 famiglie grazie al Fondo di solidarietà alimentare

Nei prossimi giorni il nuovo avviso che resterà aperto fino ad esaurimento risorse. Le parole de vice sindaco Beatrice Montioni

Sono oltre 300 (precisamente 337) le istanze accettate dal Comune di Spoleto per l’assegnazione dei buoni spesa. Al primo avviso pubblicato nelle scorse settimane scaduto il 7 febbraio hanno risposto 400 nuclei familiari, con 26 domande annullate o ritirate, 14 escluse, 2 sospese e 21 in attesa di integrazioni o chiarimenti.

Il totale attualmente assegnato è di € 120.050,00 per un valore economico medio per ciascun buono spesa di € 300,00, cifra superiore rispetto alla primavera scorsa quando la media per nucleo familiare era stata di 252,49 euro a buono spesa.

“ La chiusura di molte attività a causa dell’emergenza sanitaria sta generando una crisi economica a cui le famiglie fanno fronte con sempre maggior e difficoltà – ha dichiarato il vicesindaco Beatrice Montioni con delega ai servizi sociali alla persona – l’assegnazione dei buoni spesa attraverso il Fondo di solidarietà alimentare ci permette di garantire un ulteriore aiuto diretto e immediatamente spendibile, una misura che si aggiunge alla rete di agevolazioni e contributi rivolti ai nuclei familiari su cui abbiamo continuato a lavorare in tutti questi mesi”.





Molte le famiglie che si sono rivolte allo sportello Digipass per la presentazione della domanda che, in questa occasione, prevedeva per i cittadini residenti la compilazione del modulo sulla piattaforma SiVoucher e non la possibilità di presentare l’istanza in forma cartacea.

Nei prossimi giorni la Direzione servizi alla persona del Comune di Spoleto pubblicherà un nuovo avviso che resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili (il budget a disposizione dell’Ente per il Fondo Alimentare è di € 244.000,00, quindi è ancora possibile assegnare buoni spesa per circa € 124.000,00).

Nove gli esercizi commerciali dove è possibile acquistare alimentari e generi di prima necessità: Coop Spoleto – centro commerciale “Il Ducato” (via dei Filosofi); Coop San Giovanni Di Baiano (via Karl Marx 75/A – San Giovanni di Baiano); Emi Superstore (via Giovanni Falcone 4); Supermercato Conad (va San Benedetto – San Venanzo); Tigre (viale Trento e Trieste 83/85); Supermercato Tigre (viale Martiri della Resistenza); Eurospin (Loc. Madonna di Lugo 18/E); Eurospin (Loc. Petrognano); Eurospin (Via dei Filosofi).

