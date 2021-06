Monteluco senza connessione internet, domenica di disagi per turisti ed operatori

Il 6 giugno era quasi impossibile pagare con bancomat o carte di credito o adempiere qualsiasi procedura telematica

(DMN) Spoleto – l’assenza di un’adeguata connessione internet può mettere in seria difficoltà turisti ed operatori anche in un luogo di natura e spiritualità come Monteluco. È quanto accaduto nell’intera giornata di domenica 6 giugno quando i chioschi, i ristoranti, gli alberghi e la casa di accoglienza per anziani situati sulla montagna amata da San Francesco, si sono trovati senza connessione e con ritardi incomprensibili nell’ accettare pagamenti con bancomat ocartedicredito (in zona non è presente uno sportello automatico per il prelievo di denaro contante) e senza poter adempiere a procedure telematiche.

Il Presidente della locale sezione di aConfcommercio, Tommaso Barbanera – si legge in una nota- si fa carico, di esporre le lamentele delle categorie rappresentate e dichiara di voler andare a fondo affinché un’area come Monteluco, visitata da numerosi turisti, dove si sono investiti e si investiranno soldi pubblici per rendere l’area accogliente, ma soprattutto vivibile e ben accessibile anche per gli spoletini, non possa avere disagi di questo tipo. Disagi dovuti ad interventi mai realizzati e fortemente chiesti, a gran voce già a molti interlocutori sia tecnici che politici, ma senza risultati! Basta con questa situazione che non viene risolta, questo è quanto intende denunciare Barbanera che si appresta a inviare richieste specifiche ai soggetti chiamati ad agire prima possibile, affinché venga resa idonea una rete telefonica che risulta essere inadeguata e obsoleta e quindi causa di gravissimi disagi. Prosegue il Presidente Confcommercio dichiarando che in una realtà come quella di Monteluco dove insistono attività economiche che lavorano con i turisti, va assolutamente evitato il ripetersi dell’incresciosa situazione venutasi a creare domenica scorsa, quando gli operatori sono stati impossibilitati a effettuare procedure telematiche a causa del mancato funzionamento della rete telefonica e quindi della connessione dati. Infatti – conclude la nota di Confcommercio – avere la connessione alla rete è indispensabile, soprattutto per attuare le procedure digitali obbligatorie per legge, alle quali gli operatori non possono sottrarsi.