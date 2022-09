Mons. Riccardo Fontana va in ‘pensione’

Il Papa ha accettato la sua rinuncia: da oggi è Vescovo Emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro

(DMN) Arezzo – L’Arcivescovo Riccardo Fontana, Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, da oggi è in ‘pensione’. Il Papa, infatti , ha accettato la sua rinuncia presentata per raggiunti limiti di età al compimento dei 75 anni, il 20 gennaio scorso. Mons. Fontana sarà Vescovo Emerito e ricoprirà il ruolo di Amministratore Apostolico della Diocesi fino all’arrivo del suo successore Mons. Andrea Migliavacca.

“Oggi è un bel giorno perché la Sede Apostolica ha avuto un riguardo particolare per noi, affidando la guida pastorale di questa Chiesa al Vescovo Andrea – ha detto commosso l’arcivescovo Riccardo Fontana al momento dell’annuncio ufficiale , questa mattina alle 12 nella Cattedrale di Arezzo-. Nel suo messaggio di saluto ha indicato l’importanza della Parola di Dio, del Concilio Vaticano II e del Sinodo. Una grande continuità con quanto fatto in questi anni. Il Papa ha avuto una grande delicatezza nel lasciar proseguire il mio incarico per nove mesi. Sono profondamente contento, ad Andrea lascio una Chiesa molto bella, piena di risorse e qualità dove ho trovato amicizie, relazioni, una grande famiglia. È anche per questo che continuerò a vivere ad Arezzo, il rapporto di un Vescovo con la sua diocesi è quasi come l’amore sponsale che unisce marito e moglie”.

Mons. Riccardo Fontana era stato nominato Arcivescovo di Spoleto-Norcia da Papa Giovanni Paolo II il 16 dicembre 1995 mentre il 16 luglio 2009 Papa Benedetto XVI lo aveva nominato Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro con il titolo di arcivescovo ad personam.