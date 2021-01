Mons. Riccardo Fontana festeggia i 25 anni di episcopato

Gli auguri del suo successore nell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo

Il 6 gennaio del 1996, mons. Riccardo Fontana, da pochi giorni designato dal Papa alla guida dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, venne consacrato Vescovo dallo stesso Giovanni Paolo II, nella Basilica di San Pietro. Pochi giorni più tardi, la sera del 13 gennaio, nei primi vespri di San Ponziano, avviò il suo ministero episcopale alla guida della Diocesi dove rimase fino al 2009 per poi andare a guidare quella di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

Il suo successore, mons. Renato Boccardo, tramite una nota apparsa sulla pagina Facebook ufficiale della Diocesi, ha voluto inviare i propri auguri al Presule toscano:

La nostra Chiesa di Spoleto-Norcia – scrive mons. Boccardo – si unisce alla lode a Dio che la Chiesa di Arezzo-Cortona-Sansepolcro eleva oggi 6 gennaio 2021 per il XXV di ordinazione episcopale dell’Arcivescovo Riccardo Fontana. Lo ricordiamo con ammirazione e riconoscenza, soprattutto per la gioia e l’entusiasmo con cui si è impegnato nell’annuncio del Vangelo in questa Chiesa di Spoleto-Norcia dal 1996 al 2009. Formulo a mons. Riccardo, a nome di tutti, l’augurio che viene dalla liturgia: «Sit odor vitæ tuæ delectamentum Ecclesiæ Christi!».