Mons. Luigi Piccioli compie 80 anni

  • Redazione
  • Dicembre 8, 2025
  • CRONACA
  • Letto 160

    • Oggi, 8 dicembre 2025, Mons. Luigi Piccioli compie 80 anni. Li festeggerà con una Messa presieduta dall’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo, alle ore 17 nella chiesa di San Filippo.

    Mons. Piccioli è nato l’8 dicembre 1945 ed è stato ordinato sacerdote il 31 agosto 1969. Nel corso del suo lungo servizio alla Chiesa ha ricoperto numerosi incarichi. Nel 1971, l’arcivescovo Giuliano Agresti gli affidò la cura spirituale degli abitanti di Cortaccione, frazione servita dalla parrocchia di Eggi. Nel 1990, l’arcivescovo Antonio Ambrosanio lo chiamò a guidare la parrocchia di S. Giacomo (di cui è originario) , comprendente anche le comunità di Protte, Camposalese, Camporoppolo e Santa Maria in Campis. Nel 2010, l’Arcivescovo Renato Boccardo gli affidò la responsabilità pastorale del centro storico di Spoleto, dalla chiesa di S. Gregorio Maggiore fino al Duomo.

    Attualmente Mons. Piccioli svolge il servizio di Esorcista e Canonico Penitenziere della Cattedrale di Spoleto.

    La redazione di Due Mondi News si unisce agli auguri per questo importante traguardo.

    Mons. Luigi Piccioli

    Share

    Articolo precedente

    San Matteo degli Infermi, i Comitati denunciano lo stallo: “Reparti ancora chiusi”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....