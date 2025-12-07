Oggi, 8 dicembre 2025, Mons. Luigi Piccioli compie 80 anni. Li festeggerà con una Messa presieduta dall’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo, alle ore 17 nella chiesa di San Filippo.

Mons. Piccioli è nato l’8 dicembre 1945 ed è stato ordinato sacerdote il 31 agosto 1969. Nel corso del suo lungo servizio alla Chiesa ha ricoperto numerosi incarichi. Nel 1971, l’arcivescovo Giuliano Agresti gli affidò la cura spirituale degli abitanti di Cortaccione, frazione servita dalla parrocchia di Eggi. Nel 1990, l’arcivescovo Antonio Ambrosanio lo chiamò a guidare la parrocchia di S. Giacomo (di cui è originario) , comprendente anche le comunità di Protte, Camposalese, Camporoppolo e Santa Maria in Campis. Nel 2010, l’Arcivescovo Renato Boccardo gli affidò la responsabilità pastorale del centro storico di Spoleto, dalla chiesa di S. Gregorio Maggiore fino al Duomo.

Attualmente Mons. Piccioli svolge il servizio di Esorcista e Canonico Penitenziere della Cattedrale di Spoleto.

La redazione di Due Mondi News si unisce agli auguri per questo importante traguardo.