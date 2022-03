Mons. Giampiero Ceccarelli è tornato alla Casa del Padre

Il Cancelliere Arcivescovile si è spento questa sera al San Matteo degli Infermi

(DMN) Spoleto – l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia è in lutto. Mons. Giampiero Ceccarelli, si è spento nella serata di oggi presso l’Ospedale San Matteo degli Infermi dove era ricoverato da qualche giorno. Aveva 71 anni.

Mons. Ceccarelli, ordinato sacerdote il 18 giugno del 1977, attualmente ricopriva gli incarichi di Parroco di San Michele Arcangelo in Eggi di Spoleto e di S. Andrea in Bazzano di Spoleto nonché Cancelliere Arcivescovile, Vicario Episcopale per la ricostruzione post sisma, Canonico della Cattedrale di Spoleto e Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, dell’Archivio Storico Diocesano e della Biblioteca Arcivescovile.

Al momento non è stata comunicata la data dei funerali.

Alla famiglia e a tutto il clero diocesano le più sentite condoglianze della redazione.