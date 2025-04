Mons. Boccardo celebra la Domenica delle Palme con i detenuti del Carcere di Spoleto

Accolto dalla direttrice Bernardina Di Mario, dalla neo vice direttrice e dal comandante della Polizia Penitenziaria Luca Bontempo, mons. Boccardo ha celebrato con i detenuti la Messa delle Palme. Tutto è stato preparato nei minimi dettagli dal cappellano padre Marco Antonio Maria Uras, ofm, e dai suoi collaboratori Antonio Cuozzo ed Elisabetta Giovannetti. La Messa è stata animata dai Cantori di Cannaiola di Trevi, diretti da Mauro Presazzi. Alla celebrazione era presente anche il consigliere regionale Donatella Tesei. «Nella passione di Gesù – ha detto l’Arcivescovo nell’omelia – intervengono tanti personaggi che entrano in relazione con il condannato. Possiamo riconoscerci in essi: ognuno di noi, infatti, porta dentro sentimenti contrastanti e ha atteggiamenti di compassione e poi attitudini di violenza e cattiveria nei confronti di chi ci sta vicino. In questa casa, mi piace in modo particolare fissare l’attenzione sul buon ladrone, che era un malfattore. Condividendo la stessa pena di Gesù, che era innocente, si rende conto del male commesso e gli dice: “Ricordati di me”. Ha voluto mettere nelle mani di Cristo tutta la sua vita fatta di luci e ombre, di errori gravi per i quali era punito. Gesù non gli dice hai sbagliato, non lo rimprovera. Gli dice solo: “Oggi sarai con me”. Tutti abbiamo delle zone di ombra e abbiamo attraversato momenti di distrazione che ci hanno portato anche a fare del male. La parola del giudizio e della condanna, però, è la penultima: l’ultima è sempre quella della misericordia e della riconciliazione. Certo, portiamo il peso degli errori fatti, ma Gesù riaccende in noi la speranza ed essere con lui vuol dire avere la vita piena. Questo non ripaga il debito che ciascuno di noi si è assunto nei confronti della società, ma allo stesso Gesù ci dice: guarda avanti, il bene è ancora possibile, oggi sarai con me».