Mons. Boccardo benedice le Palme con 300 futuri cresimandi

La Domenica delle Palme è come un grande portale che permette al Popolo santo di Dio di potersi introdurre nella Settimana più importante e più solenne di tutto l’anno liturgico. In questo giorno la Chiesa commemora l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, osannato dalla folla e, nondimeno, l’inizio del suo mistero pasquale di morte e risurrezione, in quanto il Figlio di Dio entra nella Città Santa per celebrare la sua Pasqua, quella definitiva, che, passando attraverso l’umiliazione della croce, ha ottenuto per l’uomo la salvezza. L’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, ha presieduto tre celebrazioni eucaristiche dove ha benedetto le palme, simbolo della fede, ricordo della ricorrenza ebraica di Sukkot quando i fedeli salivano in pellegrinaggio al tempio di Gerusalemme portando un mazzetto intrecciato di palme, mirto e salice. Sabato mattina il Presule ha celebrato nel Carcere di Spoleto, nel pomeriggio al Santuario della Madonna della Stella in Montefalco con oltre 300 ragazzi, e rispettivi genitori, che riceveranno il sacramento della Confermazione e domenica mattina nella Basilica Cattedrale di Spoleto.