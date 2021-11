Monique Veaute riconfermata membro del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

La nomina della Direttrice artistica del Festival dei Due Mondi è stata fatta dal Ministro della Cultura francese Roselyne Bachelot-Narquin

La direttrice del Festival dei Due Mondi Monique Veaute è stata riconfermata membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.

Su nomina del Ministro della Cultura francese Roselyne Bachelot-Narquin, Monique Veaute è l’unico membro del precedente CdA ad essere stato riconfermato per il prossimo mandato che avrà una durata di tre anni.

Fondata nel 1666 da Luigi XIV, su impulso di Jean-Baptiste Colbert e Gian Lorenzo Bernini, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici favorisce la creazione artistica e promuove un dialogo fecondo e sempre rinnovato fra le culture, le arti e le epoche storiche. Nel corso dei secoli, ha accolto in residenza i maggiori artisti e ricercatori per consentire loro di portare avanti i propri progetti di ricerca.

Il prestigio dell’istituzione transalpina è comprovato da visite illustri come quella del Presidente francese Emmanuel Macron e della moglie Brigitte che, in Italia in occasione del G20, nei giorni scorsi sono stati accolti a Villa Medici dal direttore Sam Stourdzé e da Monique Veaute.

L’istituzione, sin dalla sua fondazione, produce cultura nel segno del gemellaggio tra due nazioni, la Francia e l’Italia, che hanno fatto dell’arte un proprio tratto distintivo.