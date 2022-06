Monini sarà il title sponsor della tappa spoletina del FIM E-Bike World Cup

Sarà organizzata dal Moto Club Spoleto nel week end del 9/10/11 settembre

Sarà Monini, azienda leader in Italia di olio extra vergine d’oliva, il title sponsor della tappa spoletina del FIM E-Bike World Cup. Monini negli anni non si è dimostrata solo un’eccellenza italiana ma ha sempre considerato di vitale importanza le dinamiche ambientali e i progetti eco-sostenibili, intento condiviso con il Moto Club Spoleto, organizzatore, nel week end del 9/10/11 settembre, della tappa della coppa del mondo di E-Bike– E’ con orgoglio che annunciamo – ha commentato Daniele Cesaretti, presidente del Moto Club Spoleto 1921 – la rinnovata partnership con Monini, che condivide con noi ideali e intenti, protesi insieme verso progetti ecosostenibili, noi come Moto Club ci abbiamo sempre creduto, già a fine anni 90, organizzavamo competizioni riservate esclusivamente alle moto elettriche, oggi, nel 2022, è di vitale importanza spingere e promuovere questo tipo di gare e mobilità! Al nostro fianco oltre a Monini, ci saranno anche la regione Umbria e il comune di Spoleto – Grazie alla collaborazione con la città di Spoleto la tappa umbra della E-BIKE potrà contare su un affascinante prologo in notturna, che porterà i corridori dalla partenza, situata nella parte alta della città, fino ai piedi di Spoleto, un vero e proprio urban contest, che grazie alla propulsione elettrica delle biciclette in gara, esalterà ancora una volta l’impatto zero di questo tipologia di competizioni!