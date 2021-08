Monini Marconi, Vincenza Mari: “Andiamo avanti con Perugia e Trevi perché crediamo fermamente che questa sia la strada giusta per far crescere i ragazzi e le ragazze”

Francesco Tardioli e Roberto Scaccia confermati responsabili tecnici. Francesca Monaci torna a ‘casa’, conferma per Gargagli

La Monini Marconi è già in moto per la stagione agonistica 2021/2022. I primi tasselli del puzzle portano i nomi di Francesco Tardioli e Roberto Scaccia, confermati rispettivamente come responsabili tecnici dei settori maschile e femminile.

“Sono due riconferme importanti e fortemente volute dalla società – sottolinea la presidente Vincenza Mari -, Tardioli e Scaccia conoscono perfettamente l’ambiente e sono punti di riferimento imprescindibili per tutti i membri dello staff e per i tesserati”.

Tra i tecnici del settore femminile va segnalata anche la conferma di Cristina Gargagli, altro pezzo da novanta della società olearia, mentre la prima notizia “di campo” è il graditissimo ritorno a casa di Francesca Monaci, che metterà la sua esperienza al servizio della Serie C.

“La conferma di Cristina Gargagli era scontata per la società – afferma Vincenza Mari -, ma sono particolarmente felice per il rientro di Francesca Monaci, un’eccellenza della pallavolo spoletina”.

A breve verranno annunciate altre novità nell’organico della prima squadra femminile, per ora la presidente Mari ringrazia tutto il suo staff per il grande lavoro svolto in una stagione così particolare e ribadisce la centralità delle collaborazioni con Sir Perugia e Trevi Volley per lo sviluppo del progetto tecnico della Monini Marconi. “Andiamo avanti con Perugia (nel maschile) e Trevi (nel femminile) perché crediamo fermamente che questa sia la strada giusta per far crescere i ragazzi e le ragazze. Non dimentichiamo che loro devono essere sempre al centro del progetto”.