Monini Marconi, Tardioli: “Non vediamo l’ora di cominciare”

Il responsabile tecnico del settore giovanile presenta la stagione

Il settore giovanile maschile della Monini Marconi scalda i motori per il via della stagione 2020/2021. Lo fa con Francesco Tardioli confermato alla guida tecnica e con tutto l’entusiasmo possibile dopo il lungo periodo di stop forzato a causa del Covid. La società della presidente Vincenza Mari parteciperà ai seguenti campionati:

• Under 12 (nati 2009/2010)

• Under 13 (nati 2008)

• Under 15 (nati 2006/2007)

• Under 17 (nati 2004/2005)

• Campionato regionale

Le prime parole della nuova stagione sono affidate proprio a Francesco Tardioli: “Prima di cominciare vorrei ringraziare la signora Mari, Niccolò Lattanzi e tutta la famiglia Monini per avermi rinnovato la fiducia che porta al coordinamento tecnico di questi ragazzi.

Durante l’estate sono circolate tante voci sul mio futuro ma non c’è mai stata da parte mia la volontà di trasferirmi in altri lidi, perché nonostante le mille difficoltà questa società è composta da persone serie e di sani principi, un esempio su tutti la decisione del presidente di non lucrare mai sui cartellini dei ragazzi lasciandoli sempre liberi di prendere le proprie decisioni.

Il progetto è quello di potenziare in modo importante questo settore che è un po’ in sofferenza, come del resto in gran parte d’Italia.

Per questa stagione i nati nel 2010, 2009 e 2008, quindi under 12 e 13, avranno la possibilità di praticare il volley in modo gratuito, mentre tutti gli altri seguiranno le linee guida che si sono sviluppate in questi anni. Al campionato regionale la Monini Marconi parteciperà con gli under 17.

Sono sempre più convinto che la rinnovata collaborazione con la Sir Safety Perugia sia un’opportunità veramente importante, per i giovani che dimostreranno di avere le necessarie qualità, di fare un salto verso l’agonismo, ma questo accadrà solo a 17 anni compiuti, se le regole della federazione resteranno queste.

Lo Staff che mi accompagnerà in questa stagione è composto da ottimi ragazzi e, permettetemi di dirlo, da bravissimi educatori. La linea societaria prevede che i gruppi verranno assegnati a tecnici in possesso almeno della qualifica di secondo grado, terzo livello giovanile, mentre gli assistenti saranno comunque allenatori FIPAV. Lavoreranno con me Cristian Vigilante, Paolo Mancini, Lorenzo Giannursini e Damiano Di Titta.

Apro infine una parentesi sulle palestre. Ovviamente cercheremo di fare lo sport che amiamo in strutture adeguate e ad orari consoni, ma per ora non siamo riusciti ad avere notizie certe dal comune che, vista l’emergenza Covid, prima deve garantire altre priorità. Non riesco quindi a capire come altre società possano già dichiarare che faranno attività solo nelle strutture cittadine e addirittura possano già garantire luogo ed orari. Confesso che tutto questo mi lascia un po’ perplesso.

Per quanto ci riguarda, comunque, non vediamo l’ora di ricominciare. Buona pallavolo a tutti”!