Monica Conforti vince con lode il Trofeo “rEstate a Bastia”

di Mariolina Savino

A Bastia, in pieno centro, ancora un evento importante organizzato dall’Associazione Culturale “Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria”: all’interno di “rEstate a Bastia” promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Cooperativa F.A.R.E e patrocinato dalla Pro Loco di Bastia presso i Giardini Pubblici di via D’Annunzio.

Sono stati molti gli artisti affermati, i maestri, e i giovani creativi che hanno realizzato delle opere in estemporanea e allestito una mostra concorso con opere da studio.

Marco Giacchetti, Presidente dell’associazione ha manifestato la propria gratitudine all’Amministrazione comunale rappresentata all’assessore Franchi e intervenuto alla cerimonia della premiazione.

La Pro Loco di Bastia nella veste del vice presidente Giorgetti è intervenuto presso il Green Bar che ha ospitato gli artisti che ci hanno fatto ammirare delle opere tutte degne di ammirazione

Una parola speciale all’artista Maria Assunta Toniacci che pur fra difficoltà fisiche conserva intatto il suo entusiasmo e la sua passione per l’arte dimostrando una carismatica forza di volontà. Questi gli artisti premiati. Estemporanea: Conforti Monica, Perna Giovanni, Belluomo Corrado, Latini Patrizia, Otello Natalini, Irina Syrotyuk, Donatella Masciarri, Linda Lucidi, Adriana De Luca, Mariolina Savino, Toniacci Maria Assunta, Paolo Bartolucci, Giulia Sanna, Casciari Sabrina, Guida Donato, Alice Angeletti e per la Mostra Concorso oltre i citati: Gianni Cucciarelli, Massimo Ilot, Sauro Tupini, Violetta Franchi, Nieves Valles Maria, Dallaragione Donatella, Raspa Marcella, Riccardo Veschini, Milena Cicchetti, Marida Lazzerini, Silvana Iafolla, Marco Giacchetti.

Bastia Umbra è una delle città più industrializzate e commerciali dell’Umbria; possiede altresì un patrimonio paesaggistico e monumentale ricco di fascino, tutto da scoprire.

