Mondiale per Club, Sir Perugia-HalkBank Ankara 3-0

Primi due set perfetti degli uomini di coach Lorenzetti, terza frazione dalle mille emozioni decisa 31-19 da un colpo di Semeniuk. Best scorer proprio il polacco con 15 punti, ma prova corale stupenda dei bianconeri. Domani alle ore 20:30 indiane, le 16:00 in Italia, la finalissima contro i brasiliani dell’Itambè Minas che hanno sconfitto al tie break nella seconda semifinale i giapponesi del Suntory Sunbirds

Una super Sir Susa Vim Perugia sconfigge 3-0 l’HalkBank di coach Boban Kovac e vola per la seconda volta consecutiva alla finale del Mondiale per Club in corso di svolgimento a Bangalore in India. Domani alle ore 20:30 indiane, le 16:00 in Italia, i Block Devils affronteranno nella finalissima i brasiliani dell’Itambè Minas che hanno sconfitto al tie break nella seconda semifinale i giapponesi del Suntory Sunbirds.

Arriva in finale una grande Perugia capace oggi pomeriggio di giocare due set ai limiti della perfezione. Ficcante in battuta, eccellente in ricezione, efficace in attacco, solidissima nella correlazione muro-difesa, capace di contenere al minimo il numero degli errori diretti. Questi i Block Devils nelle prime due frazioni, messi in campo al meglio tatticamente da coach Lorenzetti c capaci di chiudere con i parziali di 25-14 e 25-16. Il terzo set è invece un groviglio di emozioni. L’HalkBank, guidato dai suoi campioni Ngapeth e Nimir, sale di giri e la sfida è punto a punto. Si arriva ai vantaggi, Perugia non concretizza due match point, Ankara non sfrutta quattro palloni per allungare la gara al quarto. Poi al terzo tentativo Semeniuk chiude lo smash e fa esultare i suoi.

Perugia vince la sfida in tutti i fondamentali. Spicca la differenza nei muri vincenti (9 contro 3 oltre a tanti tocchi utili per la difesa), in ricezione (58% contro 41% di positiva) ed in attacco (55% contro 44% di squadra).

Best scorer nella metà campo della Sir Susa Vim Kamil Semeniuk. Il martello polacco ne mette 15 col 54% in attacco. Doppia cifra anche per Herrera con 12 punti, 9 col 50% per Plotnytskyi. Flavio (8 punti) fa 6 su 8 in primo tempo, Solè (7 punti) chiude con 3 muri vincenti. Colaci gioca una partita versione aspirapolvere in seconda linea e tiene alla grande in ricezione le bordate avversarie, Giannelli (anche 3 muri) è un piacere per gli occhi in cabina di regia.

Sarà dunque finale domani per Lorenzetti ed i suoi ragazzi. Dall’altra parte della rete l’Itambè Minas di coach Guilherme dovrebbe scendere in campo con il regista Orlando in diagonale con il cubano-russo Sánchez Bozhulev in posto due, Isac e Renan dovrebbero essere i centrali, il Coelho e Vinicios gli schiacciatori di posto quattro con Maique libero.

IL MATCH

Lorenzetti conferma Herrera in diagonale a Giannelli in posto due. Bell’inizio dei Block Devils con Herrera al servizio (4-0). Invasione aerea di Ma’a (6-1). Diagonale millimetrica di Plotnytskyi poi muro di Flavio (10-3). Contrattacco vincente di Herrera (13-4). Muri di Ulu e Nimir (13-7). Ace di Herrera (16-8). Pesta la linea dei tre metri Perrin (20-10). La pipe di Semeniuk (22-12). Smash di Solè (che cade male e deve lasciare il posto a Candellaro), set poitn Perugia (24-13). Fuori Perrin, Perugia avanti (25-14).

Torna Solè in campo. Muro di Giannelli in avvio di secondo set (3-2). Errore della formazione turca (6-4). Muro vincente di Solè (9-6). Herrera chiude un cioccolatino di Giannelli (11-7). Nimir è il più lesto sotto rete (12-10). Semeniuk contro il muro a tre poi a segno dai nove metri (18-14). Grande scambio quello successivo chiudo dal muro di Solè (19-14). Entra Held e piazza un ace spaziale poi muro di Flavio poi Plotnytskyi (23-15). Muro di Giannelli, set point (24-15). Herrera raddoppia per Perugia (25-16).

Vantaggio HalkBank nel terzo parziale (4-5). Semeniuk tiene l’equilibrio (7-7). “Single wall” di Giannelli (8-7). Plotnytskyi va a segno da posto due poi Herrera in contrattacco (13-11). Ace di Plotnytskyi (14-11). Ngapeth riporta a -1 l’HalkBank (15-14). Out Herrera, si torna in parità (16-16). Ace di Ngapeth, punto di Matic e vantaggio Ankara (18-20). Perrin mantiene il doppio vantaggio (20-22). Semeniuk pareggia (22-22). Muro di Solè, match point Perugia (24-23). Fuori Herrera, si va ai vantaggi (24-24). Semeniuk in diagonale stretta (25-24). Ngapeth con il maniout (25-25). Ace di Nimir (25-26). In rete Nimir (26-26). Fuori anche Solè (26-27). Plotnytskyi a segno (27-27). Nimir dalla seconda linea (27-28). Out Matic (28-28). In rete Plotnytskyi (28-29). Semeniuk sulla linea di fonda campo (29-29). Muro di Perugia su Nimir (30-29). Smash di Semeniuk, si va in finale!! (31-29).

I COMMENTI

Kamil Semeniuk (Sir Susa Vim Perugia): “Dopo i primi due set è stato molto importante nel terzo non calare. Al contrario abbiamo tenuto il campo con continuità anche nei momenti di difficoltà che ci sono stati giocando da grande squadra come vogliamo essere. Ma quella di oggi era la semifinale, adesso ci aspetta la finale. Domani saremo pronti e faremo di tutto in campo per vincere”.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – HALKBANK ANKARA 3-0

Parziali: 25-14, 25-16, 31-29

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Herrera 12, Flavio 8, Solè 7, Plotnytskyi 9, Semeniuk 15, Colaci (libero), Candellaro, Held 1, Ben Tara. N.e.: Ropret, Toscani (libero), Russo, Leon. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

HALKBANK ANKARA: Ma’a 1, Nimir 11, Matic 8, Ulu 3, Ngapeth7, Perrin 6, Done (libero), Eksi, Tayaz, Unver, Lagumdzjia. N.e.: Ivgen (libero), Uzunkol, Coskun. All. Kovac, vice all. Dirier.

Arbitri: Wim Cambre – Shin Muranaka

LE CIFRE – PERUGIA: 19 b.s., 5 ace, 58% ric. pos., 44% ric. prf., 55% att., 9 muri. ANKARA: 17 b.s., 2 ace, 41% ric. pos., 18% ric. prf., 44% att., 3 muri.