“Mondi digitali. Processi amministrativi e beni culturali nella digital trust” , se ne parla a Spoleto

Nel cuore della città di Spoleto, negli spazi di Palazzo due Mondi, si terrà il 29 e 30 maggio 2025 il convegno “Mondi digitali. Processi amministrativi e beni culturali nella digital trust”, un importante appuntamento di riflessione e confronto sui profondi cambiamenti introdotti dalla digitalizzazione nei settori della pubblica amministrazione e della cultura. Una rivoluzione che ha segnato la nostra realtà, cambiando il modo di essere cittadini, amministratori del bene pubblico e fruitori di beni culturali.

L’evento è promosso dalla CNI S.p.A., azienda leader da oltre cinquant’anni nella trasformazione digitale e da ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Sezione Umbria, con il patrocinio del Comune di Spoleto e la collaborazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e dell’Archivio di Stato di Perugia. La CNI fa parte del gruppo BV TECH, nato nel 2005, che rappresenta uno degli attori principali nel mercato dell’Information and Communication Technology e della Cybersecurity.

A vent’anni dall’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), il convegno intende fare il punto sull’evoluzione normativa e tecnologica che ha segnato la modernizzazione dei processi amministrativi, e al contempo, aprire un confronto sulle opportunità offerte dal digitale per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali.

Il convegno si articola in due giornate tematiche:

: una giornata dedicata alla Fiducia Digitale nei processi amministrativi degli enti centrali e locali. Verranno affrontate tematiche legate alla sicurezza, all’interoperabilità, all’efficienza e all’innovazione nei sistemi pubblici. 30 maggio: focus su beni culturali e digitalizzazione, con interventi e casi studio incentrati sulla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le tecnologie digitali.

L’iniziativa si propone come un momento di confronto tra esperti, professionisti del settore, rappresentanti istituzionali e operatori culturali, per costruire insieme strategie efficaci e sostenibili in un presente sempre più connesso.

Ingresso su invito previa registrazione a: mondidigitali@cnispa.it