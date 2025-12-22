Momento di rinascita per la Boxe Spoleto

Dopo cinque anni di sospensione dell’attività, il primo ottobre scorso la gloriosa e storica Boxe spoleto ha ripreso l’attività, nella moderna e spaziosa palestra al Podium. In soli due mesi e mezzo si sono iscritti oltre 50 atleti, nelle varie categorie: giovanile, amatori, agonisti. Sabato 20 dicembre pugili, famiglie e dirigenti si sono ritrovati per la tradizionale cena sociale, alla presenza dell’assessore Agnese Protasi. Prima, però, hanno svolto un allenamento pubblico, nel quale, per la prima volta, ben 19 coppie di atleti sono salite sul ring al cospetto di molti spettatori, sebbene, ovviamente, senza affrontare un vero e proprio combattimento ma soltanto alcune riprese di allenamento, come si fa ogni sera in palestra. Prima di loro, i giovani e gli amatori hanno fatto le ” figure” con uno dei sei istruttori della Società. La coppia più piccola era formata da un ragazzo di sei anni ed una ragazza di 8! La più grande superava, complessivamente, i 100 anni ! A cena sono stati consegnati diplomi e souvenir della serata, ed è stata ricordata brevemente la figura del fondatore Dante Burli. Dopo la pausa natalizia riprenderanno gli allenamenti in vista dei primi combattimenti ufficiali, in primavera.

Boxe Spoleto A.s.d.