Molti i talentuosi artisti in mostra a Spoleto Arte a cura di Sgarbi e Nugnes

Dal 22 luglio alla Terrazza Frau

La grande mostra internazionale Spoleto Arte si aprirà venerdì 22 luglio con la presenza del curatore e giornalista Salvo Nugnes e del prof. Vittorio Sgarbi, che da anni dà il proprio contributo alla manifestazione e, in merito, dice: “le iniziative di Salvo sono “salva artisti”, sono una sorta di “scialuppa di salvataggio” per coloro che vogliono esprimere che “esistono”. Io ogni anno verifico lo stato dell’arte, le nuove adesioni e i nuovi entrati in questo percorso e ritengo che ogni artista abbia il diritto di far vedere quello che crea e rivendicare il diritto alla creatività.”

Anche quest’anno l’importante rassegna sarà ospitata nella suggestiva Terrazza Frau, storica location a pochi passi dal Duomo, nel cuore della città umbra, già sede del set della nota fiction Rai Don Matteo, e sarà visitabile fino a martedì 26 luglio.

L’evento, come ogni anno, vede il supporto di diverse emittenti televisive ed il contributo di importanti personalità della cultura e dello spettacolo come Silvana Giacobini, già direttrice di Chi, Francesco Alberoni, sociologo internazionale, Ada Urbani, già assessore alla Cultura e Senatrice, Pippo Franco, presentatore ed esperto d’arte, Marco Columbro, presentatore tv, Marzia Risaliti, attrice, Maria Rosi, Umbria Film Commission, Enio Drovandi, noto attore, Rossana Potenza, soprano internazionale, Paola Veneto, nota autrice televisiva e teatrale e molti altri.

La mostra toccherà ogni forma d’arte, dalla pittura alla scultura, dalla poesia alla fotografia e sono tanti i talentuosi artisti, provenienti da ogni parte del mondo, che sono già stati selezionati per la manifestazione. Ecco i loro nomi:

Actis Caporale Anna, Affatato Michele, Aimi Loredana, Ambrosini Angela, Angelini Chiarvetto Anna Maria, Angelino Felice, Arrigoni Paola, Avanzi Corrado, Baracchi Erio, Bergami Valeria, Berton Barbara, Bianchi Michela, Boaretto Luana, Botticelli Maria Antonia, Bove Pasquale, Bridano Leporale Pia, Buccio Gonzato Stefania, Bulgarini Katia, Cacciola Francesca, Camellini Sergio, Caporali Giancarlo, Catarella Irene, Cavanna Elena, Cecchet Rosanna, Collalti Giuseppe, Costanzo Nicola, Cuccia Grazia, Dalpasso Sabrina, D’ambrosio Anja, De Blasis Ornella, Delledonne Alda, Dossou Koffi, Dragani Raffaele, Drensi Valcarlo, Fassio Alma, Fezzardi Nives, Fonte Nelly, Forte Brigida, Freddi Carla, Kara, Gambino Chiara, Giglio Irene, Guerrera Rossana, Hea Ja Kim, Litta Daniela, Loliva Francesco, Lucifero Alfredo, Maquignaz Gabriele, Mariano Massimo, Mascioli Silvana, Micali Antonietta, Micheli Annarita, Milano Alberto, Morelli Sabrina, Nigro Anna, Nocera Clotilde Anna, Pepè Marco Angelo, Pezzoni Sara, Pierandrei Patrizia, Planamente Sonia, Ponti Rosita, populin Julia, Recchia Fabio, Remotti Renzo, Roccazella Diego, Rocchetto Maria Milena, Roncelli Mirko, Rossi Arduino, Rotondi Ruggero, Sabella Monica, Sambucco Gino, Scarapazzi Sandra, Scuderi Angelo, Sirtori Elena, Spalla Pizzorno Elettra, Stefanini Ottorino, Tarascio Giovanna, Torelli Lorella, Truocchio Domenico, Tuffu Tonino, Valente Salvatore, Vardar Emel, Ventavoli Gabriella, Venturini Lolita, Viola Cinzia, Zammit-Lewis Mario, Zinna Luisa, Zotich Aldo