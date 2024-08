Moduli scolastici: al via il trasferimento della Dante Alighieri

Al via il trasferimento della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” nei nuovi moduli scolastici realizzati a Santo Chiodo, in via dei Tessili. La ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni srl, a cui il Comune di Spoleto aveva affidato nel maggio scorso il servizio di noleggio con fornitura, posa in opera e riscatto dopo 24 mesi, ha ultimato i lavori di realizzazione delle due strutture prefabbricate in due mesi.

Con la delibera approvata nell’ultima seduta di Giunta comunale verranno allestite le aule delle classi della “Dante Alighieri” attualmente ospitate nella scuola secondaria di primo grado “Luigi Pianciani”. Parallelamente il trasferimento interesserà anche gli uffici di segreteria dell’Istituto comprensivo Spoleto 1, attualmente ospitati al piano terra della ex sede del Liceo scientifico in vicolo San Matteo.

La nuova organizzazione consentirà inoltre di liberare gli spazi della scuola Pianciani per la collocazione degli alunni e delle alunne della scuola primaria “Giuseppe Sordini”, il cui edificio è attualmente interessato da interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, finanziati con fondi PNRR.

L’avvio del trasferimento di tutti i beni mobili garantirà quindi agli studenti e alle studentesse della Dante Alighieri, così come ai docenti e al personale ATA di iniziare l’anno scolastico 2024/2025 nella nuova sede in via dei Tessili a Santo Chiodo. Allo stesso tempo le alunne e gli alunni della scuola primaria “G. Sordini”, che dall’8 gennaio scorso sono stati ospitati alla scuola secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni” e alla scuola primaria di Villa Redenta, torneranno in classe a settembre nella sede della scuola Pianciani, in attesa dell’ultimazione dei lavori.

“ Le tempistiche legate ai lavori delle due strutture prefabbricate sono state rispettate, così come a vevamo annunciato a giugno – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Manuela Albertella – Questo ci consente di avviare il trasloco vero e proprio e di procedere all’allestimento delle aule che ospiteranno gli studenti della Dante Alighieri e gli uffici di segreteria dell’Istituto comprensivo Spoleto 1 in vista del nuovo anno scolastico. Gli ultimi interventi interesseranno solo la parte esterna agli edifici, con la realizzazione della recinzione e la piantumazione di alberi e piante. Ringrazio la ditta che ha eseguito i lavori per l’efficienza e la serietà dimostrata e il nostro architetto Sara Spitella per la costante attività di coordinamento e controllo”.

“ L’organizzazione avviata a gennaio scorso con lo spostamento degli alunni della Sordini, che da settembre rientreranno in classe nella scuola “Luigi Pianciani” – ha aggiunto l’assessore Luigina Renzi – prosegue adesso con la sistemazione della Dante Alighieri nei nuovi moduli scolastici. Ci troviamo di fronte ad una situazione assolutamente eccezionale, con molti edifici oggetto di interventi, ma la soluzione realizzata consente di rispondere al meglio ai tanti cambiamenti che stiamo gestendo. Ringrazio i dirigenti scolastici, le famiglie, il personale docente e ATA dei due Istituti comprensivi per la disponibilità e la collaborazione in questa fase certamente non semplice”.

La struttura ad uso scolastico ha una superficie di circa 900 mq e accoglierà circa 250 studenti, con uffici e segreteria didattica, compresi servizi igienici, aula insegnanti, locale per personale ATA e deposito, mentre la seconda per lo svolgimento delle attività sportive è di circa 250 mq comprensivi di palestra, spogliatoi e servizi.

Entrambe sono realizzate con componenti, infissi, impianti di riscaldamento e raffrescamento ed impianto fotovoltaico in copertura, con caratteristiche costruttive che consentono di rispettare sia i livelli di prestazione energetica degli edifici, garantendo un adeguato comfort per tutto l’anno, sia i requisiti acustici passivi degli edifici previsti dalla normativa.