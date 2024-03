Moduli per le scuole, Alleanza Civica: “Finalmente una delibera”

Il comunicato stampa

Finalmente una delibera sulla questione moduli scolastici la Giunta è riuscita ad approvarla.

Ieri 29 febbraio, dopo un mese dall’annuncio alla stampa della sistemazione dei moduli a Santo Chiodo, un primo atto è stato approvato.

Si tratta del DIP, documento di indirizzo alla progettazione, ora va fatta la variazione di bilancio, va fatto il progetto esecutivo e la messa a terra di quanto previsto.

Siamo soddisfatti dell’inizio formale della procedura, e che finalmente si siano abbandonati progetti alternativi fantasiosi, tipo portare i ragazzi alla ex SpoCart, un edificio lontano dalle esigenze di una scuola.

Ci sono circa 6 mesi per fare tutto, non sono molti, ma se si marcia spediti si potrebbe fare in tempo. Rimane il rammarico per la bocciatura a Dicembre del nostro emendamento al bilancio che avrebbe consentito di partire subito con l’attuazione del progetto e questi primi due mesi dell’anno non sarebbero andati persi, e forse le iscrizioni nelle scuole sarebbero state fatte con delle certezze.

Rimane inoltre il rammarico per le tante polemiche, dovute alla mancanza di una attenta programmazione e visione da parte della Giunta e per la mancata partecipazione del Consiglio Comunale alle decisioni che si prendono su un tema tanto importante come quello delle scuole.

Ora incrociamo le dita, e speriamo che la Giunta non cambi di nuovo idea, e si possa lavorare in modo spedito.

Alessandra Dottarelli

Gianmarco Profili