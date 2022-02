Modifiche alla sosta e alla circolazione in via Cecili per montaggio gru

Venerdì 4 febbraio

Modifica alla circolazione e alla sosta in via Cecili. Per consentire il montaggio di una gru e la predisposizione dell’area di cantiere venerdì 4 febbraio sono previste delle modifiche alla circolazione e alla sosta.

Dalle ore 12.00 alle 18.00 la sosta veicolare è vietata con l’obbligo della rimozione, mentre dalle ore 14.00 alle 18.00 sarà vietata la circolazione (in entrambi i casi fanno eccezione i veicoli essenziali ai lavori).

I veicoli diretti al centro storico potranno accedere da viale Martiri della Resistenza, via Don Pietro Bonilli, piazzetta Porta San Lorenzo, via Vittori, piazza Collicola, via Vaita San Andrea, mentre i veicoli diretti in via Pierleone, piazza Torre dell’Olio, Ponzianina potranno accedere da viale Martiri della Resistenza, via Don Pietro Bonilli, piazzetta Porta San Lorenzo, via Vittori, piazza Collicola per poi proseguire in via Pierleone che sarà a senso unico alternato.

I veicoli diretti alla parte alta del centro storico potranno accedere da viale Martiri della Resistenza, piazza della Libertà.

Immagine Google Earth