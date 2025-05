Modifica statuto VUS, la preoccupazione dei gruppi di maggioranza

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

I gruppi consiliari di maggioranza del Comune di Spoleto, secondo Comune per rilevanza nella compagine societaria di VUS, esprimono seria preoccupazione in merito alle modifiche statutarie proposte dall’attuale amministrazione della società. Si tratta di questioni che incidono in modo significativo sull’assetto e sulla governance di un’azienda pubblica partecipata, che meriterebbero un confronto più ampio e condiviso tra tutti i soci.

Accogliamo con favore il rinvio dell’assemblea straordinaria prevista per oggi, auspicando che tale scelta rappresenti un primo passo verso un metodo di lavoro più inclusivo e rispettoso delle prerogative di ciascun ente.

Ribadiamo che VUS è patrimonio comune di tutti i Comuni soci e che ogni intervento sul suo statuto deve essere preceduto da un confronto trasparente, rispettoso dei principi di collegialità e partecipazione democratica. Riteniamo fondamentale che ogni decisione strategica sia assunta nell’interesse collettivo e non in modo unilaterale.

Come amministratori pubblici, abbiamo il dovere di tutelare la rappresentanza dei nostri territori e di garantire che scelte di tale portata siano il frutto di un processo chiaro, responsabile e condiviso.